Vertice Italia-Cina, Antonio Tajani alla Cina: fate pressione su Vladimir Putin

Politica estera e economia. Sono stati questi i temi su cui si è concentrato il vertice svolto a Roma tra Italia e Cina. Il nostro ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha rivolto un appello al capo della diplomazia cinese, Wang Yi. Tajani ha chiesto alla Cina di intervenire sulla Russia affinché scelga la via della pace in Ucraina. «Ho chiesto al capo della diplomazia cinese di esercitare tutta la forza che un grande Paese come la Cina ha nei confronti della Russia affinché si sieda al tavolo di pace per porre fine a una guerra che ormai dura da 1 anno». Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani a "Radio anch’io" a proposito del suo incontro con il capo della diplomazia cinese Wang Yi a Roma.

La Cina si dice pronta ad aumentare le quote di importazioni di prodotti italiani di alta qualità e a supportare le aziende italiane nell’espansione della loro quota di mercato in Cina. Lo ha dichiarato il capo dell’Ufficio della Commissione Centrale per gli Affari Esteri del Partito Comunista Cinese, Wang Yi, durante l’incontro a Roma con il ministro degli Esteri e vice premier, Antonio Tajani. Cina e Italia, ha detto Wang, possono sfruttare il potenziale della cooperazione nell’economia verde e digitale e ottenere risultati positivi dalle relazioni tra Cina e Italia. «La Cina è disposta a importare più prodotti italiani di alta qualità, supporta le aziende italiane nell’espansione della loro quota di mercato in Cina e spera che l’Italia fornisca alle aziende cinesi un ambiente commerciale equo, trasparente e non discriminatorio», ha scandito l’alto diplomatico di Pechino, citato in una nota del ministero degli Esteri cinese.