Migranti, Tajani alla Santa Sede: serve strategia a lungo termine

Riflettori sull'emergenza migranti. Il ministro degli Esteri ha affrontato con la Santa Sede il delicato nodo della gestione dei flussi sulle coste italiane. Il responsabile della Farnesina ha sottolineato l'importanza di adottare una strategia a lungo termine. Tra i vertici del governo italiano e quelli della Santa Sede è stato affrontato «il tema delle migrazioni: ci siamo confrontati raccontando tutto ciò che stiamo facendo nel continente africano e anche nella rotta balcanica, l’impegno in Libia e in Tunisia, in Egitto, in Turchia proprio per arrivare a una situazione di stabilità e pacificazione». Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al termine dell’incontro bilaterale tra Italia e Santa Sede durante le celebrazioni per il 94esimo anniversario della firma dei Patti Lateranensi.

«Con un'attenzione particolare al continente africano perché solo con una strategia a lungo termine si può risolvere definitivamente la questione dell’immigrazione, favorendo la crescita e combattendo la povertà, il terrorismo, il cambiamento climatico, le malattie. Abbiamo riconosciuto anche il ruolo dei missionari per favorire la crescita nel continente africano», ha aggiunto Tajani. Alla domanda se fossero stati affrontati anche temi politici e, in particolare, l’esito del voto per le Regionali, Tajani ha concluso: «Non abbiamo parlato di elezioni. Si vede dal viso che siamo contenti...».