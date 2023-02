Antonio Tajani contro Macron: sbagliato non coinvolgere l'Italia

10 febbraio 2023 a

a

a

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, torna a parlare del caso Zelensky e del mancato invito di Macron al premier italiano Giorgia Meloni in vista del vertice all'Eliseo con il presidente Zelensky. Tajani non parla di strappo ma si sbilancia e usa la parola errore e gaffe. Quello con la Francia "non è stato uno strappo", ma secondo me è stato un errore non coinvolgere l’Italia, visto che c’è il Trattato del Quirinale". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a proposito del vertice che si è tenuto a Parigi alla presenza di Zelensky, Macron e Scholz. "Dobbiamo andare avanti perché quello che conta è l’unità degli europei per sostenere l’Ucraina in questo momento così importante", ha aggiunto Tajani a margine di un evento alla Luiss dedicato alla Somalia e organizzato dalla Fondazione Med-or.

Salvini fulmina Macron: “Spocchia incomprensibile”. Il destino della Francia

Tajani ne ha parlato anche in un'intervista al Corriere della Sera. "È stato un errore, una gaffe che non va nella direzione di rafforzare l’azione dell’Europa a favore della libertà dell’Ucraina. Una gaffe diplomatica da parte del governo di una grande democrazia amica, fra l’altro a pochi giorni dalla celebrazione del Trattato del Quirinale tra i nostri due Paesi». Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in merito al mancato invito del presidente francese Emmanuel Macron a Giorgia Meloni all’Eliseo assieme al cancelliere tedesco Olaf Scholz, all’incontro con il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky - Non c’è nessun problema sull’Ucraina. La presidente Giorgia Meloni ha visto Zelensky e continueremo a sostenere la lotta di libertà di quel Paese - ha assicurato al "Corriere della Sera" - Con la Francia direi piuttosto che è una questione di politesse istituzionale. Una gaffe che non rafforza l’unità europea attorno all’Ucraina. Ma sapremo ripartire. Mi sarei aspettato che l’Italia a quel tavolo fosse stata presente: noi abbiamo fatto il nostro dovere. Abbiamo appoggiato da subito l’Ucraina. Abbiamo mandato aiuti per oltre un miliardo».