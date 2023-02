Guerra Ucraina, Dombrovskis: Russia in recessione anche nel 2024

14 febbraio 2023 a

Valdis Dombrovskis non ha dubbi. Le sanzioni dell'Occidente alla Russia stanno facendo il loro lavoro e il regime di Putin sta vivendo un momento di grave crisi economica. Peraltro gli effetti negativi non si sentiranno soltanto nel 2023 ma si protrarranno anche nel 2024. "Le sanzioni stanno mordendo duramente e contribuiscono alla recessione economica in Russia. Assieme ad altre istituzioni ci aspettiamo che il Pil continui a contrarsi quest'anno. Ed è probabile che i venti contrari economici persistano per gli anni a venire". Lo ha affermato il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, nella conferenza stampa al termine dell'Ecofin.

Il vicepresidente della Commissione europea ha anche affrontato il tema della riforma del patto di stabilità. Quello sulla riforma del Patto di Stabilità e crescita "è stato un dibattito sostanziale e costruttivo. E sembra esserci un ampio accordo su alcuni principi chiave, obiettivi". Lo ha affermato il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, nella conferenza stampa al termine dell'Ecofin. "Le nostre economie hanno anche bisogno di un sistema credibile di governance economica per sostenere condizioni di finanziamento vantaggiose per le imprese e le famiglie e per creare spazio per i massicci investimenti necessari per le transizioni verde e digitale e per rafforzare la nostra resilienza", ha spiegato. "Abbiamo bisogno di regole credibili che garantiscano la sostenibilità del debito pubblico in tutti questi settori, per tutti gli Stati membri, con posizioni di bilancio sostenibili che utilizzano una combinazione su misura di riforme di aggiustamento fiscale e investimenti. Questi sono tra gli obiettivi degli orientamenti della Commissione per la revisione del sistema di uso della psiche della governance economica, di cui i ministri hanno discusso oggi".