Pnrr, Dombrovskis avverte l'Italia: chi lo ridiscute rischia di perdere soldi

Apportare piccoli aggiustamenti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è possibile se ci sono «circostanze oggettive» ma pensare di poterlo ridiscutere è pericoloso: c’è il rischio di perdere tempo e di conseguenza i fondi perché «le tempistiche di attuazione sono molto strette». Valdis Dombrovskis raffredda le aspettative di chi sogna di entrare a Palazzo Chigi e di riscrivere il Pnrr.

Il vicepresidente della Commissione, responsabile dell’Economia, spiega a La Stampa che i margini per un intervento in questo senso sono estremamente limitati e che, anche le tentazioni di uno scostamento di bilancio per rispondere al caro-energia, andrebbero tenute a bada perché è necessario mantenere «un prudente equilibrio».