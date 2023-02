Ucraina, la profezia della Difesa Usa: cruciali prossime settimane di guerra

14 febbraio 2023 a

a

a

Le prossime settimane di guerra saranno cruciali. Secondo il segretario della Difesa statunitense, Lloyd Austin, nei prossimi giorni il conflitto in Ucraina vivrà una fase determinante. Per questo Nato e alleati occidentali faranno sentire ancora di più il loro sostegno all'esercito di Kiev. «L’incontro di oggi arriva in un momento critico: il Cremlino scommette ancora di poterci prendere per stanchezza. Ma 1 anno dopo siamo più uniti che mai: questa determinazione condivisa aiuterà a sostenere lo slancio dell’Ucraina nelle prossime settimane», che saranno «cruciali». Lo dice il segretario Usa alla Difesa Lloyd Austin, aprendo nella sede della Nato, a Bruxelles, la riunione del gruppo di contatto difesa per l’Ucraina, prima della ministeriale dell’Alleanza. L’aiuto degli alleati, prosegue Austin, «aiuterà l’Ucraina a percorrere la strada impegnativa che ha davanti. Guardandomi intorno in questa stanza, so che la nostra unità non farà che crescere. Comprendiamo tutti la posta in gioco nella guerra che la Russia ha scelto di fare: non si tratta solo del diritto dell’Ucraina di vivere in pace e sicurezza. È in gioco anche il tipo di mondo che i nostri figli erediteranno». «Nessuno di noi vuole vivere in un mondo in cui gli autocrati possono assalire i loro vicini pacifici, calpestare i loro confini e bombardare la loro gente. Ci siamo uniti per difendere un mondo dove le regole contano, dove la sovranità è rispettata e dove i civili sono protetti», conclude Austin.

"Cambiare corso", gli Usa gelano Zelensky prima dell'offensiva russa

«Questo Gruppo di contatto rappresenta una testimonianza della nostra unità, unità di intenti, unità di sforzi e unità di valori. Nessuno di noi avrebbe potuto ottenere tutto questo da solo, ma insieme abbiamo impegnato quasi 50 miliardi di dollari in assistenza letale all’Ucraina dall’inizio dell’invasione della Russia lo scorso 24 febbraio. E il nostro coordinamento sta facendo davvero la differenza in tempo reale». Così il Segretario Usa alla Difesa, Lloyd James Austin, aprendo la riunione del Gruppo di contatto per l’Ucraina nel quartier generale della Nato.