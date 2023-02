Gli Usa abbattono il quarto oggetto volante: "Non escludiamo gli alieni"

13 febbraio 2023 a

Mistero nei cieli americani dopo il caso dei palloni spia cinesi che hanno fatto schizzare alle stelle la tensione tra Washington e Pechino. Un caccia F-16 dell’esercito statunitense ha lanciato un missile aria-aria che ha abbattuto un oggetto volante di forma ottagonale vicino a siti militari nel Michigan, sopra il lago Huron, dopo essere stato individuato come oggetto non identificato (Ufo) dai radar. Lo ha dichiarato il governatore del Michigan, Gretchen Whitmer, dicendo di essere "lieta di annunciare che è stato rimosso rapidamente, in modo sicuro e protetto".

Il Pentagono ha spiegato che l’oggetto aveva viaggiato vicino a siti militari statunitensi e ha rappresentato una minaccia per l’aviazione civile, oltre ad essere un potenziale strumento di sorveglianza. Si tratta del quarto oggetto volante abbattuto a febbraio da jet americani o canadesi dopo il grande pallone cinese del 4 febbraio.

Un alto funzionario dell’amministrazione di Joe Biden ha spiegato che "non si trattava di una minaccia militare per nulla sul terreno". Si trattava di un "dispositivo ottagonale con corde che pendevano verso il basso", ha detto la stessa fonte. Non aveva una capsula visibile ed era senza equipaggio. "Non abbiamo indicazioni che abbia capacità spionistiche, ma non possiamo escluderlo", ha detto, aggiungendo che le autorità cercheranno di recuperarlo "per saperne di più". Secondo questi ultimi dettagli, questo oggetto è infatti il motivo per cui lo spazio aereo sopra lo stato del Montana e il lago Michigan è stato brevemente chiuso rispettivamente sabato e domenica, per motivi legati alla "difesa nazionale".

Si valuta ogni pista anche la più "estrema". Un generale delle forze aerospaziali americane per il Nord America, Glen Van Herck, ha detto che non esclude l’ipotesi "alieni" o qualsiasi altra spiegazione, rimandando a un’analisi approfondita degli esperti di intelligence. "Lascio che facciano ipotesi l’intelligence e il controspionaggio - ha risposto l’alto ufficiale alla domanda sull’ipotesi degli ’alieni' - io non escludo niente". "A questo punto - ha aggiunto - noi prendiamo in considerazione tutte le piste per identificare ogni tipo di minaccia o potenziale minaccia, a noi sconosciuta, che si avvicina al Nord America". Qualche ora prima il New York Times aveva citato fonti dell’amministrazione Biden che avevano rassicurato, in forma privata, sul fatto che non ci fossero state indicazioni su "attività extraterrestre".