La Cina accusa gli Usa: dal 2022 dieci palloni spia nei nostri cieli

Sale la tensione tra Cina e Stati Uniti. Sui palloni spia si sta combattendo una guerra di nervi. E ogni giorno emergono nuovi dettagli su uno scontro verbale che potrebbe presto trasformarsi in conflitto militare. «Dal 2022 palloni Usa ad alta quota hanno sorvolato illegalmente lo spazio aereo cinese per più di 10 volte senza l’approvazione delle autorità cinesi competenti». Lo ha dichiarato un portavoce del ministero degli Esteri cinese, secondo quanto riporta il Global Times, aggiungendo che «gli Usa hanno anche inviato frequentemente navi e aerei per condurre ricognizioni ravvicinate della Cina, 657 volte l’anno scorso e 64 solo a gennaio di quest’anno nel Mar cinese meridionale, mettendo in serio pericolo la sicurezza nazionale della Cina e minando la pace e la stabilità regionale». La Cina sollecita gli Stati Uniti a smettere di fare «osservazioni irresponsabili» e di calunniare la Cina, dopo gli abbattimenti di oggetti volanti non identificati nei giorni scorsi. «Abbiamo sempre sostenuto che le osservazioni irresponsabili non dovrebbero essere fatte senza prove», ha scandito il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin, in risposta a una richiesta di conferma o smentita da Pechino che alcuni degli oggetti volanti non identificati abbattuti negli ultimi giorni provenissero dalla Cina. Pechino, ha aggiunto il portavoce, «si oppone fermamente alla pratica di fabbricare dal nulla e screditare la Cina».

Intanto Taiwan assicura di aver registrato il passaggio di decine di "palloni militari" cinesi nel suo spazio aereo negli ultimi anni, molto più di quanto precedentemente noto, il che aumenta le preoccupazioni che Pechino potrebbe prepararsi per un attacco al Paese. «Li osserviamo molto spesso, l’ultimo solo poche settimane fa», ha detto un alto funzionario taiwanese citato dal Financial Times. Un’altra persona informata sulla questione ha affermato che tali «incursioni» avvengono in media 1 volta al mese. In precedenza, il ministero della Difesa di Taiwan aveva confermato solo un incidente simile nel febbraio dello scorso anno, in cui più palloni aerostatici cinesi erano stati osservati nel Nord del Paese. Altre nazioni della regione, tra cui il Giappone e le Filippine, hanno osservato incursioni di questo tipo di velivoli nel loro spazio aereo, ma i loro governi hanno fornito pochi dettagli. Le rivelazioni dei frequenti voli su Taiwan forniscono nuove informazioni sull’ampio programma di "mongolfiere militari" della Cina che ha attirato l’attenzione globale dopo che gli Stati Uniti hanno abbattuto un sospetto pallone spia cinese all’inizio di questo mese al largo della costa della Carolina del Sud.