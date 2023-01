La Russia esulta: Xi Jinping in visita da Putin. La replica gelida della Cina

31 gennaio 2023 a

Una svolta tra le relazioni tra Mosca e Pechino che da mesi vivono un'alternanza tra avvicinamenti e prese di distanze, soprattutto da parte cinese a causa della guerra in Ucraina e delle sue ripercussioni internazionali. Il presidente cinese Xi Jinping volerà presto da Vladimir Putin: è infatti atteso che il leader asiatico si recherà in Russia in primavera, ha annunciato il ministero degli Esteri russo, che ha affermato che questo sarà un "evento centrale nelle relazioni fra Russia e Cina nel 2023". Lo riporta l’agenzia di stampa russa Tass. "Nel prossimo anno, attraverso sforzi congiunti, la Russia e la Cina saranno in grado di rafforzare e far progredire ulteriormente i legami bilaterali. Come sapete, il presidente russo Vladimir Putin ha invitato il leader cinese Xi Jinping a compiere una visita di Stato nella Federazione Russa in primavera. Riteniamo che questo diventerà un evento centrale nelle relazioni bilaterali nel 2023", ha dichiarato il ministero degli Esteri russo rispondendo alle domande dei media ricevute durante la conferenza stampa sui risultati delle attività della diplomazia russa nel 2022.

Da Pechino non sono arrivate ancora conferme che Xi Jinping abbia accettato l'invito e che il viaggio avverrà entro l'anno. Una portavoce del ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, a una domanda in merito ha risposto così: "Cina e Russia mantengono stretti contatti a vari livelli per promuovere lo sviluppo dei due Paesi, contribuendo allo sviluppo globale pacifico. Per quanto riguarda questa visita in particolare, al momento non ho informazioni da condividere". Tuttavia il South China Morning Post scrive che il viaggio del presidente in Russia è atteso intorno all’anniversario dell’invasione dell’Ucraina. Putin aveva invitato Xi durante una videochiamata di fine anno fra i due avvenuta a dicembre.