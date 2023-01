Guerra Ucraina, l'avanzata russa scatena l'inferno: "Moltiplicare gli attacchi"

30 gennaio 2023 a

La guerra sul campo tra Russia e Ucraina continua e Kiev denuncia i massicci bombardamenti russi a Kherson dove è stato colpito l'ospedale clinico regionale e altre infrastrutture civili con un tragico bilancio di morti e feriti: una scuola, una stazione dei bus, un ufficio postale, una banca ed edifici residenziali. Missili russi sono piovuti oggi anche su Kharkiv.

L'avanzata russa fa paura con Mosca che si dice pronta a lanciare una pesante offensiva il prossimo 24 febbraio, primo anniversario dell'inizio del conflitto. In queste ore i generali russi hanno mandato un ordine chiaro alle truppe: "Moltiplicare gli attacchi". L'obiettivo è dare un segnale forte all'Occidente che sta inviando le armi, tank e missili a Kiev. Il piano è quello di prevenire la controffensiva di Zelensky.

Intanto Mosca rafforza la militarizzazione e l'intelligence britannica ha sottolineato come si sia tornati ai tempi dell'Unione Sovietica con l'introduzione di una formazione militare obbligatoria a scuola, in vigore fino al 1993. Il ministero dell'Istruzione russo ha deciso di inserire l'addestramento militare di base nel curriculum della scuola secondaria. 'Nozioni di base sulla sicurezza della vita' è il nome del corso, e includerà l'addestramento con fucili d'assalto e bombe a mano della serie AK, esercitazioni e saluti militari e l'uso di dispositivi di protezione individuale. Le lezioni diventeranno obbligatorie dal 1° settembre. Inoltre, a dicembre il ministero della Scienza e dell'Istruzione superiore ha annunciato un programma di 'basi di addestramento militare' anche per gli studenti universitari.