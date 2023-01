Come finirà la guerra Ucraina, la previsione di Cacciari: "Il Vietnam di Putin"

29 gennaio 2023 a

Come finirà la guerra? Il filosofo, ex sindaco di Venezia, Massimo Cacciari in un'intervista su La Stampa prevede la sconfitta della Russia. "La guerra finirà malissimo per Vladimir Putin che l'ha voluta". Per Cacciari lo Zar non avrebbe chance. "Il capo della Russia ha fatto un errore folle e sciagurato, probabilmente anche indotto da un fallimento disastroso della sua intelligence che non ha capito nulla del “nemico”. E ha ottenuto esattamente quello che non voleva, ossia un ricompattamento occidentale forzato, sotto l’egemonia Usa. L’Ucraina sarà inevitabilmente il Vietnam del Cremlino".

Secondo la sua profezia, "la guerra andrà avanti fino al patatrac della Russia. E gli Usa stanno semplicemente facendo il loro mestiere di impero globale: per loro la sfida decisiva non è certo la Crimea, né l’Ucraina". In realtà il filosofo non è l'unico a pensarla così: anche per la politologa Nathalie Tocci, direttore dell'Istituto Affari Internazionali, "lo scenario russo rimane quello dell’escalation fino al collasso”.