Missili da Corea del Nord a Gruppo Wagner in Ucraina. Gli Usa hanno le prove

Un altro tassello nelle torbide alleanze militari che stanno sconvolgendo l'Europa. E non solo. Washington ha appena consegnato all'Onu le prove che la Corea del Nord sta consegnando missili e altri tipi di munizioni agli uomini del Gruppo Wagner che stanno combattendo in Ucraina. Gli Stati Uniti hanno mostrato al Consiglio di Sicurezza foto in cui si vedono treni russi arrivati in Corea del Nord e poi ripartiti carichi di armi.

Gli Stati Uniti hanno consegnato alla commissione del Consiglio di Sicurezza che supervisiona le sanzioni alla Corea del Nord, le prove che Pyongyang ha consegnato missili e proiettili usati dal Gruppo Wagner in Ucraina. Lo ha detto John Kirby, portavoce del Consiglio Nazionale di Sicurezza della Casa Bianca, mostrando, durante il briefing con i giornalisti, le foto che mostrano un treno russo che è arrivato a novembre in Corea del Nord ed è ripartito poi con un carico di armi. «Il trasferimento di armi dalla Corea del Nord è una diretta violazione delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell’Onu», ha aggiunto Kirby.