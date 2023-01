Migranti, Ucraina e imprese: nasce l'asse Meloni-Macron

17 gennaio 2023 a

Il premier italiano Giorgia Meloni ha parlato al telefono con il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron. Al centro della conversazione tra Palazzo Chigi e l'Eliseo l'intesa ritrovata tra i due Paesi sui temi dell'immigrazione, della ripresa economica e della guerra in Ucraina. Ma ancora molto resta da fare soprattutto sul fronte del controllo delle frontiere. Per questo Meloni e Macron hanno chiesto di incrementare il pattugliamento da parte delle forze dell'ordine.

In una nota, Palazzo Chigi ha fatto sapere che c'è stata una «cordiale conversazione telefonica tra il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, nel corso della quale sono stati affrontati i principali temi al centro dell’agenda europea e internazionale. È stata ribadita la volontà di garantire il pieno sostegno all’Ucraina e l’urgenza di individuare a livello europeo soluzioni efficaci per sostenere la competitività delle imprese europee e per contrastare l’immigrazione illegale attraverso un effettivo controllo delle frontiere esterne dell’Unione europea. Il presidente del Consiglio Meloni e il Presidente Macron - si legge ancora - hanno concordato di continuare a confrontarsi su queste tematiche largamente condivise».