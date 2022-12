Ong e migranti, Macron avverte l'Italia. "Niente è risolto", nuovo braccio di ferro

08 dicembre 2022 a

A margine del vertice Med9 previsto domani venerdì 9 dicembre ad Alicante non ci dovrebbe essere alcun incontro bilaterale formale tra Emmanuel Macron e Giorgia Meloni, che potrebbe recarsi a Parigi in visita. "Aspettiamo una data", dicono fonti dell’Eliseo in un briefing con i giornalisti sul vertice di domani in Spagna. "Al momento non è previsto un incontro bilaterale formale, ovviamente si incroceranno", fanno sapere le fonti, sottolineando che il presidente francese e la premier italiana si sono già visti due giorni fa a Tirana. "Per quello che sappiamo Meloni sta ancora cercando una data per la sua visita a Parigi, per la quale si è impegnata a lavorare" dopo le tensioni del mese scorso sull’Ocean Viking. "Siamo in attesa di una conferma da parte loro", affermano le fonti, secondo cui questo "ovviamente non impedisce che si sviluppino contatti ai margini di tutti i vertici", come a Tirana, Alicante e Bruxelles la prossima settimana.

Ma dall'Eliseo sottolineano come tra Italia e la Francia restano le restano sul tema della responsabilità dei salvataggi dei migranti in mare. "La questione specifica dell’applicazione del diritto - spiegano le fonti durante un briefing su Med9 in un riferimento al caso della Ocean Viking - che è la questione su cui eravamo divisi con le autorità italiane non è stata risolta. Non abbiamo riscontrato, almeno in questa fase, alcun cambiamento nella posizione delle autorità italiane sull’applicazione del diritto dello Stato di bandiera, mentre noi riteniamo che il diritto preveda la responsabilità primaria degli Stati della zona Sar".

Detto questo, le fonti hanno sottolineato che si sta collaborando "con i paesi terzi per poter affrontare la questione in modo molto più ampio, ovvero cioè non solo tra Francia e Italia, perché questo è ciò che è accaduto durante l’episodio dell’Ocean Viking; un certo numero di paesi terzi, e per di più europei, non sono stati coinvolti nella discussione, che si è concentrata su un confronto franco-italiano, mentre ovviamente va oltre questo... È molto importante che tutti i Paesi europei sentano la propria responsabilità e si impegnino in modo costruttivo" sul tema.