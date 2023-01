Quanti soldati ha la Russia, l'allarme degli 007: Putin pronto con il nuovo esercito

Giada Oricchio 13 gennaio 2023 a

La guerra in Ucraina prosegue con ferocia, in particolare nel Donetsk a Bakhmut e Soledar, qui l’esercito russo ha rivendicato l’uccisione di 700 militari ucraini in appena tre giorni. In un’intervista alla Bbc, il ministro della Difesa ucraino, Oleksiy Reznikov, ha detto che Kiev sa di doversi preparare a una “grande offensiva” in primavera: Mosca starebbe impiegando il lavoro dei detenuti in carcere per aumentare la produzione di armi e munizioni in vista di un conflitto lungo.

Una notizia che si intreccia con l’allarme lanciato dall’intelligence della Difesa ucraina (Gur): “La Russia prevede di costruire un esercito di 2 milioni di persone attraverso ondate consecutive di mobilitazione” in base alla portata delle operazioni in atto sul vasto territorio russo. Nel primo reclutamento furono aggregate all’esercito 300mila persone, nel secondo dovrebbero essere almeno 500mila fino a raggiungere i 2 milioni di unità.

Lo stesso Gur ha ricordato che il servizio di sicurezza federale (FSB) russo ha vietato a tutti i potenziali coscritti di lasciare il Paese a partire dal 9 gennaio, mentre il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato di “proteggere” i residenti delle annesse (con referendum farsa) Repubbliche di Donetsk e Luhansk e delle regioni di Kherson e Zaporizhzhia dai “procedimenti penali da parte dell’Ucraina per motivi politici”.