Russia, il drone sottomarino Poseidon supera i test: può distruggere qualsiasi città costiera

La Russia va avanti nella corsa agli armamenti. È stato testato con successo il sistema di lancio del drone sottomarino Poseidon, che può trasportare una testata nucleare in grado di cancellare Londra o qualsiasi altra città costiera. La Tass riferisce che l’equipaggio del sottomarino nucleare per scopi speciali Belgorod ha completato una serie di test di lancio del modello dimensionale di massa del ‘super-siluro’ Poseidon: «Il sottomarino Belgorod ha completato una serie di test di lancio del modello mass-dimensionale di Poseidon».

Secondo la fonte interpellata dall’agenzia, i test «miravano a testare il sistema di lancio Poseidon, e questo obiettivo è stato raggiunto. Sono stati effettuati test di lancio del supersiluro Poseidon per chiarire le prestazioni del sottomarino a varie profondità dopo il lancio». Nel giugno 2022 il sottomarino Belgorod è stato sottoposto a prove di stato nel Mare di Barents. Il Belgorod è stato varato il 23 aprile 2019 presso il cantiere navale Sevmash, una filiale della United Shipbuilding Corporation. È stato consegnato alla Marina Militare l’8 luglio 2022.

Il Poseidon è de facto un siluro, ma appartiene alla classe degli Uav, un sommergibile senza equipaggio e dotato di un motore a energia nucleare e pump jet. Il drone, 24 metri di lunghezza e 1,6 di diametro, è armato con una testata nucleare al cobalto-59 da 10 megatoni, che in caso di esplosione si trasformerebbe nel ben più radioattivo cobalto-60, in grado di inquinare vasti tratti di mare per un periodo di almeno cinque anni. Può essere lanciato dai sottomarini a propulsione nucleare della classe Oscar K-139 Belgorod e classe Yasen modificata Chabarovsk. Il drone sottomarino sarebbe in grado di «evitare tutti i dispositivi di localizzazione acustica e altre trappole». Il drone avrebbe una portata massima di 11.500 chilometri viaggiando ad una velocità massima di 56 nodi (100 chilometri l’ora). La propulsione è affidata ad un piccolo reattore nucleare dotato di pump-jet. Il drone è dotato di ogni tecnologia stealth disponibile al fine di ridurre la traccia acustica.