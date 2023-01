Quanti carri T-90 ha la Russia, lo schieramento dei tank senza precedenti

La situazione sul campo tra Ucraina e Russia continua a non vedere grandi movimenti. L'assedio dei russi attorno alla cittadina di Soledar, nel Donbass, persiste. "Negli ultimi quattro giorni, le forze russe e di Wagner hanno compiuto progressi tattici e probabilmente hanno il controllo della maggior parte dell'insediamento", rende noto il ministero della Difesa britannico. Soledar si trova 10 km a nord di Bakhmut, "la cui cattura probabilmente continua a essere il principale obiettivo operativo immediato della Russia", ma "è improbabile che la Russia accerchi la città a breve perché le forze ucraine mantengono linee difensive stabili in profondità e controllano le vie di rifornimento", deducono i servizi britannici. A Mosca lo stallo continua a bruciare e dettare l'agenda del Cremlino.

Il primo cambio di strategia è la nomina, citata dall'agenzia Tass ma non confermata né smentita dal Cremlino, del generale russo Aleksandr Lapin, da comandante del Distretto militare centrale a capo di stato maggiore delle forze di terra. La promozione, una scelta che può essere letta come una risposta alla fazione dei falchi, guidata dal presidente ceceno Ramzan Kadyrov, che vorrebbero un'azione ancora più incisiva contro gli ucraini.

Proprio questi giorni i russi stanno schierando i loro carri armati più moderni, i T-90. Una mossa senza precedenti finora: in un video si vedono chiaramente le caratteristiche di questi tank di ultima generazione: un sistema automatico di protezione contro i missili. Un sensore rileva quando il T-90 viene inquadrato dal puntatore laser dei missili e fa scattare le contromisure.

Russian T90-M Breakthrough tank taking out an AFU position. An anti-tank missile is fired at it and the Tank's defense system activates automatically deploying a smoke and screen as can be seen in the video. Regardless of what NAFO trolls say, these are very competent tanks. pic.twitter.com/Weo2J2HGL3