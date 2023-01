Guerra Ucraina, Putin cambia strategia. Cambio al vertice delle forze armate

11 gennaio 2023 a

Guerra in Ucraina, Putin cambia strategia. Il capo del Cremlino cambia i vertici delle forze armate che stanno portando avanti la cosiddetta "operazione speciale" in Ucraina.. Ma cosa si nasconde dietro questo cambio ai vertici? Valery Gerasimov prende il posto, come nuovo comandante dell’operazione speciale russa in Ucraina, di Sergei Surovikin che resta come suo vice, insieme al comandante delle forze di terra, Oleg Salyukov, e al vice Capo di Stato Maggiore Alexei Kim, precisa Ria Novosti. Ecco i motivi dei cambi al vertice e il modo in cui si evolverà la strategia bellica russa. L’aumento del livello di comando è associato, si precisa, all’espansione della portata degli obiettivi. E all’organizzazione di una più stretta integrazione fra i diversi rami delle truppe, per migliorare tutti i tipi di supporto e l’efficacia del comando e del controllo dei raggruppamenti di forze.

Armi pesanti da Londra all'Ucraina: la nuova fornitura cambia gli equilibri

Intanto le forze ucraine avrebbero perso 25mila uomini nella battaglia per la città di Soledar, ha annunciato l’ex inviato a Mosca della Repubblica popolare di Luhansk, Rodion Miroshnik. «L’ Ucraina ha pagato un prezzo incredibile per l’esigenza politica di mantenere il controllo di Soledar. Nel tentativo di mantenere una città di 10mila abitanti ne hanno persi almeno il doppio», ha affermato, citato dall’agenzia Tass. «Inviando in azione unità insufficientemente equipaggiate e addestrate, il regime di Zelensky voleva creare il mito della possibilità di una vittoria ucraina», ha concluso.