Ultime guerra Russia-Ucraina, Putin: "Con ogni mezzo". Cresce la minaccia nucleare

"La Russia considera le armi nucleari solo come mezzo di difesa". Il presidente russo Vladimir Putin dichiara che l'operazione speciale in Ucraina potrebbe durare a lungo e che "la Russia è pronta a difendersi con tutti i mezzi". "La nostra strategia di utilizzo dei mezzi di difesa, e come difesa consideriamo le armi di distruzione di massa, le armi nucleari, è tutta impostata sul cosiddetto attacco di rappresaglia, cioè quando viene lanciato un attacco contro di noi, noi rispondiamo", ha spiegato il leader del Cremlino.

Per il presidente russo - secondo quanto riporta l’agenzia Ria Novosti - “non ha senso parlare di una nuova mobilitazione” militare in Russia e ha aggiunto che dei 300 mila mobilitati in Russia, 150mila sono stati schierati nella zona dell’operazione militare in Ucraina, e di questi 77mila si trovano nelle unità di combattimento. Putin ha poi continuato dicendo che alcune organizzazioni per i diritti umani occidentali sono state “create come strumento di influenza sulla politica interna della Russia e soprattutto di altri Paesi dell’ex Unione Sovietica”.