In Onda, Franco svela a chi ha fatto gli auguri Putin: "Solo a lui in Italia"

Il giornalista Massimo Franco, ospite di In Onda nella puntata di venerdì 30 dicembre su La7, analizza i rapporti di forza all'interno della maggioranza del governo Meloni e spiega quale potrebbe essere il punto di caduta dell'esecutivo. Nella sua analisi Franco svela anche a chi ha fatto gli auguri di buon anno il presidente Putin.



#inonda Massimo Franco ospite a In Onda: "Putin ha fatto gli auguri solo a lui in Italia..." https://t.co/KOYqVzH3O3 — La7 (@La7tv) December 30, 2022



"Meloni in conferenza stampa ha ribadito che si fida dei suoi alleati. Se lo ha detto significa che qualcuno ritiene che non ci sia da fidarsi. Ci sono diversi elementi da analizzare: il primo di politica estera. Putin ha fatto gli auguri a Xi Jinping, a Maduro, a Bolsonaro e a Berlusconi: a nessun altro leader occidentale. E questo già dice che all'interno del governo ristagnano delle riserve sulla linea della Meloni in senso atlantista. Il secondo elemento è che in questa legge finanziaria, secondo me, Meloni ha dovuto resistere molto alle pressioni di Lega e Forza Italia e quindi c'è una maggioranza molto compatta ma, a mio avviso, è molto tesa al suo interno anche perché tutti i sondaggi tendono a ridimensionare gli alleati e a premiare Meloni. Secondo me per adesso questa doppia cifra è molto diplomatizzata. Bisogna vedere cosa succederà quando ci saranno difficoltà vere sul piano economico, speriamo di no, ma potrebbero far emergere le differenze all'interno della maggioranza" conclude Franco.