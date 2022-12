Ucraina, Putin rafforza l'asse con Xi. Capodanno con coprifuoco a Kiev

30 dicembre 2022 a

Il presidente russo Vladimir Putin e il leader cinese Xi Jinping hanno promesso di approfondire la loro cooperazione bilaterale, mentre Mosca continua l'offensiva in Ucraina tra attacchi con droni e razzi e bombardamenti su larga scala.

In un incontro in videoconferenza i due leader hanno discusso del rafforzamento dei legami tra Mosca e Pechino sullo sfondo di quelle che hanno definito "tensioni geopolitiche". Putin ha espresso il desiderio di estendere la collaborazione militare tra i due Paesi e ha poi detto di aspettarsi una visita di Xi a Mosca in primavera. Questo viaggio "dimostrerà al mondo intero la forza dei legami russo-cinesi su questioni chiave, e diventerà il principale evento politico dell'anno nelle relazioni bilaterali", ha rimarcato, sottolineando che il Cremlino mira a "rafforzare la cooperazione tra le forze armate di Russia e Cina".Xi ha risposto dicendosi pronto, "di fronte a una situazione internazionale difficile", "ad aumentare la cooperazione strategica con la Russia". Nel resoconto dell'incontro, l'emittente statale cinese Cctv ha descritto gli eventi in Ucraina come una "crisi". Il termine, differente rispetto a quello usato in precedenza da Pechino, che ha sempre parlato di "situazione ucraina", potrebbe riflettere la crescente preoccupazione cinese per la direzione del conflitto.I legami tra Mosca e Pechino si sono rafforzati da quando Putin ha inviato le sue truppe in Ucraina il 24 febbraio. Proprio la settimana scorsa, Mosca e Pechino hanno tenuto esercitazioni navali congiunte nel Mar Cinese Orientale e i due leader hanno avuto colloqui in video anche lo scorso dicembre. La Cina, che ha promesso un'amicizia "senza limiti" con la Russia, si è rifiutata di criticare le azioni di Mosca in Ucraina, incolpando gli Stati Uniti e la Nato di aver provocato il Cremlino, e ha criticato le sanzioni imposte dall'Occidente. La Russia, da parte sua, ha sostenuto con forza la Cina nelle tensioni con gli Stati Uniti su Taiwan. L'esercito russo sta proseguendo l'offensiva in Ucraina.

Lo Stato Maggiore delle Forze Armate di Kiev ha dichiarato che le forze di Mosca hanno lanciato un totale di 85 missili e 35 attacchi aerei su obiettivi in tutto il Paese nelle ultime 24 ore. La Russia ha lanciato anche 63 attacchi da sistemi missilistici a lancio multiplo, secondo il rapporto. Dopo le prime ondate di missili di giovedì mattina, Mosca ha attaccato l'Ucraina con droni di fabbricazione iraniana nella notte di giovedì e nelle prime ore di venerdì, che sono stati tutti abbattuti, secondo quanto hanno dichiarato le forze aeree di Kiev.Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che la Russia non ha abbandonato i piani per conquistare tutta la regione di Donetsk, puntando a raggiungere l'obiettivo entro il giorno di Capodanno, e ha avvertito gli ucraini che potrebbe esserci un altro attacco aereo diffuso. "Forse il nemico cercherà di farci festeggiare il nuovo anno al buio. Forse gli occupanti hanno intenzione di farci soffrire con i prossimi attacchi alle nostre città", ha detto Zelensky, "ma qualunque sia il loro piano, sappiamo che sopravviveremo" e che "li cacceremo". Nella capitale Kiev il coprifuoco resterà in vigore a Capodanno dalle 23 alle 5. Sarà vietato spostarsi in città con i mezzi di trasporto o a piedi senza un permesso speciale e per motivi di sicurezza, non sono previste grandi celebrazioni, ha spiegato l'amministrazione militare della città via Telegram. Il principale albero di Natale del Paese sarà illuminato tranne nel caso di raid aerei russi.