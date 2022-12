Il Brasile si prepara a dare l'addio a Pelé, la veglia nello stadio del Santos

30 dicembre 2022 a

a

a

Un Paese intero si prepara a piangere il suo 'Re', e in Brasile sarà un capodanno triste, in attesa che lunedì possa cominciare la veglia per Pelé, morto ieri a 82 anni. L'omaggio della sua gente si terrà allo stadio Urbano Caldeira - soprannominato Vila Belmiro - a Santos.

Addio a Pelé, il mondo ai piedi di O Rei: "Eterno"

L'inizio della cerimonia è previsto per le 10 (ora locale). Il feretro sarà trasportato dall'ospedale Israelita 'Albert Einstein' direttamente allo stadio e posizionato al centro del prato. I funerali si svolgeranno martedì 3 gennaio, preceduti da un corteo funebre per le strade di Santos, con la bara che transiterà davanti alla casa della madre del campione, Celeste, che ha 100 anni. Secondo i media brasiliani, la donna non può alzarsi dal letto e non è lucida. Poi la salma verrà tumulata al Memorial Necropole Ecumenica, dopo una cerimonia privata riservata alla famiglia. Un funerale che sarà vissuto come quello di un parente stretto da tutti i brasiliani, e da tantissimi amanti del calcio in tutto il mondo. Il presidente uscente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha proclamato tre giorni di lutto in tutto il Paese. Il governatore dello stato di San Paolo, Rodrigo Garcia, ha annunciato sette giorni di lutto e anche altri stati hanno proclamato il lutto, come Rio de Janeiro, Bahia e Paranà, oltre alla città natale dell'ex giocatore, Tres Coraoces, a Minas Gerais. Il Santos sta valutando se ritirare per sempre la maglia numero 10. Proseguono intanto gli omaggi a o Rey dal mondo del calcio e non solo. Dopo il presidente Usa, Joe Biden, e il suo predecessore, Barack Obama, anche il presidente russo, Vladimir Putin, ha espresso le sue condoglianze a Bolsonaro: "Edson Arantes do Nascimiento è stato un figlio eccezionale del popolo brasiliano. Grazie al suo talento, abilità uniche, al suo gioco bello e affascinante, il calcio è diventato lo sport preferito da milioni di persone in tutto il mondo, Russia inclusa. Ho avuto la fortuna di comunicare personalmente con questa persona meravigliosa e conserverò per sempre i ricordi più luminosi di lui".

È morto Pelé, aveva 82 anni. "Il più grande brasiliano di sempre"

E perfino la Nasa gli ha reso omaggio con una galassia con i colori del Brasile: "Questa immagine di una galassia a spirale nella costellazione dello Scultore mostra i colori del Brasile", si legge nel tweet dell'ente spaziale Usa.E se Sylvester Stallone, che ha lavorato con lui nel film 'Fuga per la vittoria', sottolinea che, oltre che "un grande", Pelé era "un brav'uomo", Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, sottolinea che "quello che ha fatto per il calcio è lì e resterà sempre". "L'immagine che ho di Pelé - sono invece le parole del tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri - è quella di un giocatore unico che ho visto soltanto nei filmati perché ero piccolo. Oltre che come giocatore va ricordato come esempio anche per i più giovani. Rimarrà sempre il re del calcio, anche se ci sono stati Messi, Maradona e altri straordinari giocatori, lui è stato sicuramente il più bravo".