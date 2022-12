Pelé, il mondo piange O Rei: "Eterno". L'omaggio da Totti a Cr7

29 dicembre 2022 a

Il mondo piange Pelé, O Rei del calcio è morto "a causa di insufficienza multiorgano"nell’ospedale Israelita Albert Einstein, dove era ricoverato da quasi un mese. L’istituto "conferma con rammarico la morte" di Pelé "alle 15:27 (ora locale) a causa di insufficienza multiorgano, risultato della progressione del cancro del colon associato alla sua precedente condizione clinica", si legge nella nota.

Il campione brasiliano è scomparso a 82 anni. Politici, sportivi, calciatori e tante persone comuni lo hanno ricordato sui social. "Tu, il calcio. Ciao O Rei". Così, in una storia su Instagram, Francesco Totti commenta la scomparsa del mito brasiliano. Il messaggio è abbinato a una foto di Pelé che palleggia in campo. "Le mie più sentite condoglianze a tutto il Brasile, e in particolare alla famiglia di Edson Arantes do Nascimento. Un semplice addio all'eterno Re Pelé non sarà mai abbastanza per esprimere il dolore che abbraccia in questo momento tutto il mondo del calcio" ha scritto Cristiano Ronaldo ricorda sui social 'O Rei'. "Un'ispirazione per tanti milioni, un riferimento a ieri, oggi, sempre. L'affetto che hai sempre dimostrato per me è stato ricambiato in ogni momento condiviso, anche a distanza", scrive il campione portoghese. "Non sarà mai dimenticato e la sua memoria resterà per sempre in ognuno di noi amanti del calcio. Riposa in pace Re Pelé".

È morto Pelé, aveva 82 anni. "Il più grande brasiliano di sempre"

Su Twitter una delle figlie di Pelé, Kely Cristina Nascimento, ha annunciato la morte del padre condividendo una foto che ritrae le mani del grande calciatore nel letto di ospedale insieme a quelle dei suoi cari. ''Tutto quello che sappiamo è grazie a te. Ti amiamo infinitamente'', ha scritto Kelly. Il

Santos, il club brasiliano dove ha militato per gran parte della sua straordinaria carriera, saluta Pelè con l’immagine di una corona e una sola parola: "Eterno".