È morto Pelé, la leggenda del calcio aveva 82 anni. Brasile in lutto

Addio alla leggenda del calcio Pelé, al secolo Edson Arantes do Nascimento, per molti il più forte di tutti i tempi. La leggenda del calcio brasiliano, vincitore di tre coppe del mondo, era ricoverato per un tumore al colon e, negli ultimi giorni, i medici avevano rivelato che il campione non rispondeva più alle cure. È morto oggi all'età di 82 anni.

Pelé negli ultimi giorni era ricoverato all’ospedale Albert Einstein di San Paolo per una "disfunzione renale e cardiaca". L'ex campione Plé era stato operato un anno fa per un tumore al colon. Nei giorni scorsi il quotidiano Folha di San Paolo aveva scritto che la leggenda del calcio non rispondeva alla chemioterapia.

"L'ispirazione e l'amore hanno segnato il viaggio di Re Pelé, pacificamente morto oggi. Durante il suo viaggio, Edson ha incantato tutti con il suo genio nello sport, ha fermato una guerra, ha fatto opere sociali in tutto il mondo e ha diffuso quella che più credeva fosse la cura per tutti i nostri problemi: l'amore. Il suo messaggio in vita si trasforma in eredità per le generazioni future. Amore, amore e amore per sempre" si legge nella pagina Facebook officiale di Pelé.

"È difficile scegliere l'annuncio ideale per aprire un articolo che intende informare della morte di Pelé. È giusto dire che è morto il più grande calciatore di tutti i tempi, per concentrarsi su ciò che sapeva fare meglio, distillando il suo talento sui campi di tutto il mondo? O è meglio comprendere di più, e dire che è stato il più grande sportivo dell'umanità, dato che è difficile pensare a un altro atleta che abbia incantato di più il pianeta? Oppure è corretto capire che Pelé ha oltrepassato i limiti dello sport, e visto che siamo i suoi eterni connazionali, annunciare che il più grande brasiliano di tutti i tempi non è più tra noi?" si legge sul sito di O Globo, media tra i più popolari in Brasile. Parole che sintetizzano l'amore di un popolo per quello che è stato più di un calciatore ma un simbolo.