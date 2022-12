Quanti militari russi morti: "Blitz con gli infrarossi". La fotosequenza dell'agguato ucraino

Giada Oricchio 29 dicembre 2022 a

a

a

L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia continua senza sosta. Oggi il Paese del presidente Volodymyr Zelensky si è svegliato sotto una pioggia di attacchi: oltre 120 missili in diverse regioni e blackout in molte città (il 40% degli abitanti di Kiev è rimasto senza elettricità). Nonostante ciò, la resistenza va avanti e la documenta il canale Twitter @TpyxaNews English.

Nel breve filmato si vede un blitz vincente dei soldati ucraini durante un’operazione notturna nella regione del Donbass che la Federazione russa si è annessa con un referendum farsa a fine settembre. Un manipolo di soldati russi si stava riposizionando con il favore dell’oscurità, ma grazie ai mirini a infrarossi, in dotazione alla 92esima brigata, le truppe di Kiev li hanno localizzati e hanno contrattaccato. E’ partita una batteria di granate che non ha lasciato scampo agli occupanti.

Sul fronte dei negoziati si registra una nuova battuta d’arresto. Il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, in un'intervista a Ria Novosti, è tornato ad alzare la voce: “Proponendo idee e formule di pace di ogni tipo, il presidente Zelensky coltiva l'illusione di ottenere, con l'aiuto dell'Occidente, il ritiro delle nostre truppe dal territorio russo nel Donbass, in Crimea, a Zaporizhzhia e nella regione di Kherson, il pagamento di risarcimenti da parte della Russia, la dichiarazione di ‘colpevolezza nei tribunali internazionali’ e simili. È chiaro che Kiev non è pronta al dialogo. Non parleremo con nessuno in questi termini”.