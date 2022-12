Ucraina, Lavrov annuncia il piano per bloccare la fornitura di armi a Kiev

28 dicembre 2022 a

a

a

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha annunciato che l'esercito russo sta lavorando a nuovi piani per bloccare le forniture di armi e munizioni destinate all'esercito ucraino.

"Accettate le nostre proposte o ci pensa l'esercito". Lavrov minaccia l'Ucraina

"Osserviamo che l'Ucraina sta ricevendo armi sempre migliori in quantità crescenti", ha affermato Lavrov durante un'intervista alla televisione russa. Pertanto, ha affermato, ci sono richieste di esperti militari perché si interrompano queste vie di rifornimento. "Linee ferroviarie, ponti e tunnel" sono allo studio, ha detto Lavrov. "Presumo che adotteranno misure su come rendere queste consegne più difficili o, idealmente, interromperle del tutto". In una certa misura, ha proseguito, ci stanno già lavorando con attacchi alle infrastrutture ucraine. L'interruzione della rete energetica sta già rendendo più difficile la consegna di nuove armi. "E sono convinto che ci siano altri piani in questa direzione". Poi il ministro degli Esteri russo ha assicurato che gli Stati Uniti hanno garantito che non invieranno in Ucraina specialisti nell'uso dei sistemi antiaerei Patriot.

Putin cerca di resistere: fa la guerra al price cap sul petrolio

"Ci hanno spiegato abbondantemente che non hanno intenzione di farlo, proprio perché gli americani non vogliono e non vogliono combattere direttamente con la Russia", ha detto Lavrov al Primo Canale della televisione pubblica. Lavrov ha spiegato che i Patriot saranno messi in servizio in Ucraina "entro diversi mesi, finché l'esercito ucraino non avrà acquisito familiarità con la tecnologia". Il presidente Usa Joe Biden ha promesso a Kiev una fornitura di Patriot durante la recente visita a Washington del leader ucraino Volodymir Zelensky, il quale accusa Mosca di "terrorismo energetico", bombardando le infrastrutture del suo Paese. Lavrov ha criticato la logica di Biden secondo cui, "per evitare una terza guerra mondiale, l'Ucraina deve vincere" nel suo conflitto con la Russia. "Non capisco quale sia la logica, visto che dice che non combatteremo con la Russia, altrimenti sarà la terza guerra mondiale", ha commentato.