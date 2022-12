Putin sempre più debole. E annulla l'ultimo viaggio

Giada Oricchio 29 dicembre 2022 a

Vladimir Putin annulla un altro incontro: problemi di salute? Il canale Telegram General Svr, gestito da un dissidente russo, ha rivelato che il presidente russo ha cancellato la visita nella regione di Pskov, la seconda negli ultimi giorni. Si legge nel post: “Putin ha rifiutato categoricamente di visitare Nizhny Tagil e Ekaterinburg e ha preferito la compagnia del suo ex aiutante Alexei Dyumin a Tula”.

Ufficialmente, il viaggio è stato annullato per le “condizioni meteorologiche avverse”, ma secondo General Svr il motivo sarebbe un peggioramento dello stato di salute del leader del Cremlino. “Prima del nuovo anno, i medici curanti di Putin hanno notato un significativo deterioramento della sua salute e hanno raccomandato massimo riposo” si legge sull’account Telegram che ricorda tutti gli appuntamenti disertati da Putin a dicembre.

Secondo General, la malattia oncologica e il morbo di Parkinson dell’ex agente del KGB stanno progredendo, il che influisce sulle sue condizioni generali e sulle sue prestazioni: “Il presidente si stanca rapidamente e i frequenti attacchi di vertigini e mal di testa, fino all'annebbiamento della memoria, mettono in discussione la possibilità di partecipare a grandi eventi. Il temporaneo miglioramento della salute di Putin in estate e fino a metà autunno è stato sostituito da gravi problemi che è semplicemente impossibile ignorare”. Sembra inoltre che il presidente russo sia ricorso sempre più spesso a “sostituti” in pubblico e abbia utilizzato la tecnologia Deepfake per le videoconferenze.