Biden accoglie Zelensky: "Sei l'uomo dell'anno", "tu il capitano"

21 dicembre 2022 a

a

a

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha consegnato al presidente americano Joe Biden una medaglia con una stella al valore militare che ha ricevuto ieri al fronte a Bakhmut. «Ieri ero nel Donbass» dove ho ricevuto da «un eroe al fronte un messaggio che porto qui», ha detto Zelensky che è volato a Washington per un visita che viene definita storica e che avrà, secondo molti osservatori, ripercussioni su un possibile negoziato con la Russia. «Questa persona mi ha detto ’dica al presidente Biden che apprezziamo i suoi sforzi. È lui il capitano'», ha detto Zelensky confermando che «è assolutamente lei il capitano presidente Biden».

La guerra durerà ancora a lungo per colpa di Zelensky: l'attacco dalla Cina

«Non meritata, ma molto apprezzata», ha replicato il presidente americano Biden ringraziando il leader ucraino per avergli consegnato una croce per il merito militare. «Sei l’uomo dell’anno», aveva detto Biden rivolto a Zelensky, ricordando la copertina recentemente dedicata al presidente ucraino dalla rivista Time. «Vi sosterremo nella ricerca di una pace giusta», ha detto Biden che ha anche ricordato il defunto figlio Beau che aveva combattuto in Iraq: «Sa quello che è capitato a mio figlio, so cosa vuol dire combattere e morire per la pace».

Zelensky vola da Biden e "incassa" i missili Patriot. Incontro a Washington

«Tutto il mio apprezzamento dal profondo del mio cuore e dal cuore di tutti gli ucraini», è il ringraziamento di Zelensky lodando il presidente Usa per la sua «leadership». Il presidente ucraino ha inoltre ringraziato il Congresso Usa, per il sostegno «bipartisan» e i cittadini americani, la «gente ordinaria» per l’aiuto fornito al suo Paese.