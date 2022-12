Qatargate, Padellaro prende a schiaffi la sinistra: "Dovrebbero interrogarsi sulle Ong"

Giada Oricchio 14 dicembre 2022 a

a

a

Lo scandalo Qatargate? Antonio Padellaro tuona contro la sinistra e tira in ballo le Ong. L’ex direttore de “Il Fatto Quotidiano”, in collegamento con la trasmissione “Tagadà” su LA7, mercoledì 14 dicembre, ha commentato il gigantesco scandalo senza alcuna indulgenza verso la sinistra: “È presto per dire se siamo di fronte a un sistema o a mele marce. Colpisce però la reazione dei partiti. Oltre all’uso degli aggettivi ‘schifo, ‘vergogna’, ‘orrore’, ‘collera’, il Pd, Articolo 1, Sinistra italiana, in poche parole tutto il mondo progressista dovrebbe interrogarsi sul tema delle Ong”.

"Aziende, banche, lobby e poi..." Mieli denuncia il vizietto della sinistra

Padellaro ha esortato a distinguere tra le navi umanitarie impegnate davvero a salvare vite in mare e le “altre” Ong cioè quelle che “sotto il cappello nobile nascondono cose meno nobili”. Si riferiva al compagno della vicepresidente del parlamento europeo Eva Kaili (in manette per corruzione), Francesco Giorgi che ha confessato di aver usato le Ong per far girare i soldi delle tangenti. Il giornalista ha proseguito nel ragionamento facendo la domanda delle domande alla sinistra: “Perché non hanno vigilato sulla natura di certe Ong prima che lo facesse la destra lasciando che ora abbia buon gioco a denunciare i traffici di queste navi? Chi agisce nella legalità e fa davvero opera di bene attraverso sacrifici personali, adesso viene travolto dalle mele marce”.

Qatargate, nel mirino degli investigatori i viaggi dell'ex bersaniana Moretti

Padellaro ha concluso con una stilettata: “Bisognava che la sinistra per prima denunciasse le Ong ambigue come ad esempio quella di Panzeri (l’europarlamentare progressista coinvolto nel Qatargate, nda). Non hanno espresso dubbi, mentre oggi esprimono uno sdegno che convince fino a un certo punto”.