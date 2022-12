Ucraina, Putin apre ai colloqui per i negoziati ma rifiuta le condizioni di Biden

02 dicembre 2022 a

Un'apertura alla diplomazia per la risoluzione del conflitto in Ucraina. Dopo che ieri Joe Biden aveva detto di essere disponibile a parlare a Putin se avesse avuto intenzione di porre fine alla guerra, il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha affermato che "per raggiungere i nostri obiettivi, il presidente Putin era, è e rimane aperto ai negoziati con tutti. Il modo migliore per garantire i nostri interessi è con mezzi diplomatici e pacifici", ha aggiunto Peskov.

"Tutto è possibile". L'annuncio di Macron: parlerà con Putin

Il presidente degli Stati Uniti ha però posto una condizione, ritenuta irricevibile dal Cremlino. "Biden ha detto che i negoziati con la Federazione russa sono possibili solo dopo che Vladimir Putin lascerà l'Ucraina, ma questo è impossibile, l'operazione speciale continua" ha aggiunto Peskov sottolineando allo stesso tempo che "per raggiungere i nostri obiettivi, il presidente Putin era, è e rimane aperto ai negoziati con tutti".