Ucraina, Macron annuncia il colloquio con Putin: "Tutto è possibile"

Emmanuel Macron parlerà con Vladimir Putin. Il colloquio, anticipato nei giorni scorsi da fonti dell'Eliseo, è stato confermato dal presidente francese durante un'intervista alla tv americana Abc in occasione della sua visita a Washington.

L'ultimo contatto tra Macron e Putin risale all'11 settembre scorso. "Putin ha commesso un errore" ha detto Macron. Alla domanda se sia impossibile tornare al tavolo e negoziare qualcosa il presidente francese ha risposto: "Penso che sia sempre possibile". Poi il presidente ha spiegato che per il colloquio con il presidente russo voleva aspettare la visita a Washington e "avere una discussione approfondita con il presidente Biden e i nostri team". Proprio oggi Sergey Lavrov, il ministro degli Esteri russo, in un incontro con i giornalisti, ha espresso parole durissime riguardo il coinvolgimento diretto della Nato e degli Stati Uniti nella guerra. "Gli Stati Uniti e la Nato stanno partecipando direttamente a questa guerra non solo fornendo armi, ma anche addestrando il personale". Secondo il ministro degli Esteri russo, inoltre, i militari ucraini vengono addestrati anche "nel territorio di Gran Bretagna, Germania, Italia e altri paesi".

Poi, rispondendo a una domanda sulla possibilità di negoziati con gli attuali rappresentanti dell'Occidente il ministro degli Esteri russo ha affermato che il risultato può essere raggiunto quando la contoparte intende avere un'interazione costruttiva e non "sopprimere" l'interlocutore. A tal proposito il capo della diplomazia di Mosca ha portato come esempio l'ex segretario di Stato americano John Kerry definendolo "un vero partner di dialogo. Ho parlato con lui più a lungo e più spesso che con uno qualsiasi dei nostri partner, inclusi anche i nostri vicini più stretti. Ci siamo incontrati più di 50 volte e ho visto in lui una persona che è sinceramente interessata a un risultato che non sia unilaterale ma generale. Ci aiuterebbe a risolvere i problemi insieme". Lo riporta la testata russa Ria Novosti.