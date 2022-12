Guerra Ucraina, Macron incontra Biden: conferenza internazionale di pace a Parigi

01 dicembre 2022 a

Una conferenza internazionale di pace a Parigi il 13 dicembre: è uno degli obiettivi degli sforzi per mettere fine al conflitto ucraino, secondo quanto si legge nel comunicato congiunto di Joe Biden ed Emmanuel Macron dopo il loro incontro nello studio Ovale.

Il premier francese in visita negli Usa in un'intervista alla Abc ha dichiarato che a suo avviso "è ancora possibile" un tavolo negoziale con Vladimir Putin per mettere fine all'invasione dell'Ucraina, da lui definita "un grosso errore". Macron ha sottolineato però che "una pace giusta non è una pace che può venire imposta agli ucraini" e che "una pace giusta non è una pace che a medio o lungo termine non sarebbe accettata da una delle due parti".

Usa e Francia continueranno a sostenere l'Ucraina "finché è necessario" hanno spiegato Biden e Macron dopo il loro incontro nello studio Ovale. I due presidenti "ribadiscono il sostegno dei loro Paesi all'Ucraina" e si impegnanto a fornirle "un aiuto politico, di sicurezza, umanitario ed economico finché sarà necessario".