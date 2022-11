Cina, scoppia la maxi protesta nella più grande fabbrica di iPhone al mondo

Angela Bruni 24 novembre 2022 a

Proteste e scontri allo stabilimento della Foxconn di Zhengzhou, nella Cina interna, dove i dipendenti hanno marciato al di fuori dei loro dormitori e hanno affrontato le forze dell'ordine e gli agenti anti-sommossa. Video e immagini circolanti sui social mostrano gli scontri tra centinaia di persone e gli agenti, molti dei quali indossano la tuta protettiva bianca. I dipendenti del maxi-stabilimento che produce gli iPhone hanno protestato per le condizioni di vita nella fabbrica e per le promesse non mantenute dall'azienda di bonus quadruplicati per chi fosse rimasto a lavorare nello stabilimento, nonostante il lockdown imposto nelle scorse settimane all'area dove sorge l'impianto.

Il mese scorso, per la paura di contagio dal Covid-19, molti dipendenti erano fuggiti dalla Foxconn per tornare nei luoghi d'origine, anche a piedi, ed evitare di rimanere intrappolati nella fabbrica. I lavoratori che hanno protestano ieri chiedono di tornare a casa e accusano la Foxconn per il cibo, le condizioni igieniche dei locali e le promesse che l'azienda si è rimangiata: un dipendente che aveva accettato di lavorare nel maxi-impianto di Zhengzhou, interpellato dalla Bbc, ha dichiarato che l'azienda ha cambiato i termini del contratto. Inizialmente, secondo quanto si è appreso, era previsto un compenso di 6.000 yuan per due mesi di lavoro: l'azienda avrebbe, invece, cambiato le condizioni, imponendo ai dipendenti di rimanere nello stabilimento fino a marzo, e qualora avessero contratto il Covid, non avrebbero avuto diritto al compenso. Tra i lavoratori, inoltre, serpeggia il timore di contrarre il Covid da chi è rimasto in fabbrica da più tempo visto che non ci sarebbe alcuna divisione tra contagiati e non contagiati alle linee di assemblaggio degli iPhone. Dopo la fuga dei dipendenti, il mese scorso, l'azienda aveva cercato di convincere chi era rimasto a non lasciare la fabbrica. La Foxconn aveva avviato una gestione a «circuito chiuso» per ridurre il rischio di contagio e mantenere la produzione di iPhone, evitando così una diminuzione delle consegne, per di più in un periodo di forte domanda con l'avvicinarsi delle festività. La Foxconn è il maggiore fornitore della Apple, e l'impianto di Zhengzhou è quello che produce il maggiore numero di iPhone al mondo, al punto che la stessa Apple aveva previsto un calo delle consegne di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max a inizio novembre per i problemi nella produzione all'impianto di Zhengzhou dovuti alle restrizioni volute dalla politica cinese incline alla tolleranza zero contro il virus.