Allarme Ue, nuova ondata di profughi: "Se si spostano 10 milioni di ucraini..."

23 novembre 2022 a

a

a

Con l'inverno si teme una nuova ondata di profughi, richiedenti asilo e migranti economici che rischia di mettere ancora più in difficoltà L'Europa e i Paesi dell'Unione più esposti. A lanciare l'allame è "un’alta funzionaria Ue", riporta LaPresse, che parla in vista del Consiglio straordinario Ue Interni. "La situazione (dei migranti, ndr) si sta davvero complicando. Il fronte Sud non è l’unico, ci sono i Balcani, vediamo cosa sta succedendo sotto il confine con la Bielorussia. Quindi la situazione non è facile. Dobbiamo essere preparati anche per una possibile nuova ondata di migranti dall’Ucraina", afferma l’alta funzionaria europea.

"La mia nave è italiana", Casarini provoca e Rampelli lo sotterra

Oltre agli sbarchi dal Mediterraneo, l'Italia è interessata dalla rotta balcanica (solo a Trieste sono centinaia gli ingressi illegali quotidiani in questo periodo). Ma si riapre anche l spartita dei profughi di guerra. In Ucraina "abbiamo 10 milioni di persone senza elettricità, il che significa senza riscaldamento con meno cinque gradi e la neve - ha spiegato la fonte - Quindi dobbiamo essere pronti. Se si spostano 10 milioni di persone, allora saranno situazioni piuttosto complicate. L’abbiamo visto in primavera e ce n’erano alcune migliaia. Ora se sono di più, e non dobbiamo dimenticarlo anche nei nostri paesi è inverno".

"Contro di noi campagna diffamatoria". Il vittimismo delle Ong al Pe

Nel consiglio straordinario Interni di venerdì se ci sarà un dibattito sul ruolo delle Ong nei salvataggi in mare nel "dipende dai ministri", se vorranno "sollevare la questione", afferma la funzionaria. "Dovrebbe esserci questa discussione e i ministri dovrebbero ascoltarsi l’un l’altro". Ma in generale "tra gli Stati membri non ci saranno decisioni prese o impegni" nel Consiglio Interni, "quindi non aspettatevi niente di straordinario da questo incontro straordinario". Messuna soluzione, dunque, tutt'al più "la discussione verterà sulla necessità di stabilire un approccio strutturale, tutti hanno affermato che i numeri dei migranti stanno aumentando e che la situazione sta diventando piuttosto complicata".