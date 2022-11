Chi è la moglie di Soumahoro, Liliane Murekatete tra sfilate e vip: "Ma i migranti senza cibo"

23 novembre 2022 a

Sullo scandalo dell'accoglienza dei migranti che ha travolto i familiari del deputato Aboubakar Soumahoro sta indagando la Procura di Latina. Anche il ministero delle Imprese ha deciso di inviare gli ispettori per fare chiarezza su ciò che accadeva nelle coop riconducibili alla suocera di Soumahoro, Marie Therese Mukamitsindo, e in lavorava anche la moglie Liliane Murekatete. Le questioni aperte su cui si deve fare luce sono essenzialmente due: le presunte malversazioni di erogazioni pubbliche e le sempre presunte condizioni "malsane" in cui erano costretti a vivere i migranti, lasciati secondo alcuni racconti senza acqua né cibo per giorni.

Tutte accuse - è bene ribadirlo da dimostrare. L'utilizzo dei fondi pubblici è strettamente legato agli stipendi non pagati ai lavoratori delle cooperative, che secondo le denunce raccolte dal segretario del sindacato Uiltucs di Latina, Gianfranco Cartisano, ammontano a 400mila euro. In alcuni casi si è arrivati anche a 18 mensilità arretrate. Suocera e moglie di Soumahoro- sentite da la Repubblica - hanno confermato il mancato pagamento degli stipendi. Ma hanno dato la colpa allo Stato e agli enti locali che non avrebbero mai pagato regolarmente. Tutto ciò fa da contraltare alla vita che la moglie di Soumahoro ha condotto negli ultimi anni, documentata da dettagliati "resoconti" social. Hanno fatto il giro del web le foto pubblicate dalla consorte del deputato su Instagram.

Liliane, infatti, è appassionata di alta moda. Sono molti gli scatti che la ritraggono con borse griffate, valigie di lusso e occhiali. Anche su Linkedin si può ammirare lady Soumahoro con una custodia di un telefono targata Vuitton. Una passione che arriva da lontano. Quando entrò nel cda della coop Karibu lanciò l'idea di una linea di moda realizzata dai richiedenti asilo. Con tanto di sfilata per il casting per la selezione dei modelli chiamati ad indossare i capi di abbigliamento. In una foto si vede mentre siede al tavolo della giuria.

Nei giorni scorsi il marito ha detto che attualmente è disoccupata. Eppure, fino a giugno è stata presidente della Karibu e almeno fino a ottobre risultava ancora nel cda. Lei e la madre negli anni hanno coltivato relazioni importanti. Dallo scrittore Roberto Saviano a Laura Boldrini, che nel 2018 premiò la suocera di Soumahoro come «imprenditrice dell'anno».