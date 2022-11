Guerra in Ucraina, Kiev detta le condizioni per la pace: la Russia si deve ritirare

19 novembre 2022 a

L'Ucraina pone le condizioni per avviare le trattative con Mosca. Finora il Cremlino non ha contattato ufficialmente Kiev per i negoziati di pace ma la Russia dovrebbe ritirare completamente le sue forze perché i colloqui possano avvenire. Lo ha detto Andriy Yermak, capo dello staff presidenziale ucraino.

Nuovo raid russo su un presidio umanitario a Kherson

«Non abbiamo alcuna richiesta ufficiale da parte russa di negoziati». In ogni caso, «non è accettabile» qualsiasi trattativa non basata sulla sovranità e sull’integrità territoriale dell’Ucraina entro i limiti dei suoi confini internazionalmente riconosciuti. «I primi passi necessari da parte russa sono il ritiro di tutte le truppe russe dal territorio ucraino», ha affermato Yermak, in video collegamento con il Forum internazionale sulla sicurezza di Halifax, in corso in Canada.