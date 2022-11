Guerra in Ucraina, la promessa di Kiev: il nostro esercito in Crimea entro dicembre

19 novembre 2022 a

Le forze ucraine potrebbero arrivare in Crimea entro la fine di dicembre se il regime di Putin dovesse crollare e la guerra con la Russia concludersi entro la primavera, ha annunciato il vice ministro della Difesa di Kiev, Volodymyr Gavrylov, in un0intervista a Sky New. I militari ucraini, ha aggiunto, continueranno a combattere in inverno, malgrado le condizioni proibitive. «Per la Crimea è solo questione di tempo e prima o poi vorremmo arrivarci. Se si verificherà un evento inatteso in Russia, come il collasso improvviso del regime di Putin, gli ucraini potrebbero riuscire a riprendersi la Crimea entro la fine dell’anno», ha spiegato sottolineando che si tratta di uno «scenario possibile e non escluso».

Gavrilov ha anche fatto la suia profezia sulla fine della guerra: terminerà entro la fine della primavera. «Possiamo entrare in Crimea entro la fine di dicembre», ha detto Gavrilov, «la mia sensazione è che entro la fine della primavera questa guerra sarà finita». Il maggiore generale in pensione ha affermato che la sua nazione non smetterà mai di combattere fino alla vittoria. Nemmeno «una minaccia (di attacco nucleare ndr) ci impedirà di continuare la nostra guerra», ha assicurato.