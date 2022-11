Ucraina, Sunak in visita a Kiev: "Nuovi aiuti per la difesa aerea"

Un nuovo pacchetto di aiuti da 50 milioni di sterline destinato alle forze armate ucraine. È l'annuncio del primo ministro britannico, Rishi Sunak, in occasione del suo primo incontro a Kiev con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.



Thank you, @RishiSunak. With friends like you by our side, we are confident in our victory. Both of our nations know what it means to stand up for freedom https://t.co/9oFfswxp3K