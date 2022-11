Guerra in Ucraina, la Casa Bianca sul negoziato con la Russia: deciderà Zelensky

18 novembre 2022 a

Guerra in Ucraina, la Casa Bianca scarica su Zelensky l'avvio del negoziato di pace. Il modo «migliore» per mettere fine al conflitto in Ucraina è «il negoziato» e la «diplomazia» ma «spetta a Zelensky stabilire se e quando» sedersi al tavolo dei negoziati e «nessuno» da parte americana «lo sta spingendo» a sedersi al tavolo negoziale. Lo ha detto il portavoce del Consiglio per la Sicurezza nazionale, John Kirby, rispondendo a una domanda sulle recenti dichiarazioni del generale Mark Milley, capo degli Stati Maggiori Riuniti Usa riguardo alla necessità di una soluzione politica della guerra e alle scarse possibilità che l’Ucraina possa riconquistare tutti i territori occupati dalla Russia.

«Niente sull’Ucraina senza l’Ucraina», ha ribadito Kirby, rilevando che il presidente ucraino Zelensky «ha detto chiaramente di non essere pronto» ai negoziati e «noi non lo biasimiamo», perché i civili ucraini sono sotto il fuoco dell’artiglieria russa. «Ci affidiamo a lui», che è il «comandante in capo delle forze armate ucraine», ha affermato Kirby.