Guerra, Ucraina senza corrente elettrica. Metà del sistema è fuori uso

Allarme Ucraina. Dopo i bombardamenti russi degli ultimi giorni, il Paese è tagliato fuori da quasi tutti i rifornimenti elettrici. A seguito degli attacchi missilistici da parte delle truppe russe, quasi la metà del sistema energetico ucraino è fuori uso. Lo ha affermato il primo ministro ucraino Denys Shmyhal in un briefing, come riporta Ukrinform. Shmyhal ha sottolineato che la Russia continua gli attacchi missilistici sulle infrastrutture critiche civili dell’Ucraina, privando la popolazione di luce, acqua, riscaldamento e comunicazioni durante l’inverno.

«Solo lo scorso 15 novembre, la Russia ha lanciato circa 100 missili contro le città ucraine. Quasi la metà del nostro sistema energetico è disattivato», ha aggiunto Shmyhal, sottolineando che in queste condizioni l’Ucraina ha bisogno di ulteriore sostegno da parte dei partner europei sia nel settore energetico, sia per ulteriori risorse finanziarie per l’acquisto di ulteriori volumi di gas.