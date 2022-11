Turchia, Erdogan minaccia la Grecia: "Vi rimetteremo al vostro posto"

16 novembre 2022 a

a

a

"Possiamo entrare di notte in qualsiasi momento". Sono le parole del presidente turco Recep Tayyip Erdogan che ha ribadito così la minaccia alla Grecia. Al termine del G20 di Bali, durante il quale ha incontrato anche il presidente americano Joe Biden accusato di sostenere la Grecia, Erdogan ha ribadito la linea della Turchia nella disputa nel Mediterraneo orientale.

G20, bilaterale di un'ora tra Meloni e Biden. Poi il premier vede Erdogan

"Fino a quando la Grecia non la smetterà di provocare continuerò a ripetere le parole che avevo già pronunciato: possiamo arrivare di notte in qualsiasi momento. Purtroppo in Grecia ci sono 2-3 nomi che non riescono a stare tranquilli e continuano a provocare. Non conoscono il limite alle proprie azioni", ha detto Erdogan che ha poi parlato delle armi americane che il governo di Atene ha dispiegato nel Mediterraneo Orientale. "Possono portare tutte le armi che vogliono, aerei e artiglieria, non gli servirà a nulla, siamo

la Turchia, li rimetteremo al posto loro" ha detto Erdogan.