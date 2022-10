Erdogan promette il gas: la Turchia diventerà hub per l'Europa

19 ottobre 2022 a

Riflettori accesi sulle forniture di gas. Mentre l'Europa cerca di trovare alternative valide alla mancanza di energia dalla Russia, Erdogan si fa avanti e comunica l'accordo raggiunto con Putin. Il capo del Cremlino vuole che la Turchia diventa un hub per smistare il gas russo proprio verso l'Europa. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato che l’Europa riceverà il gas dalla Turchia e che vanno avanti i lavori preliminari per dar vita al progetto del leader russo Vladimir Putin, che vorrebbe fare della Turchia un hub del gas diretto verso l’Europa. «L’Europa si sta affannando per cercare a destra e a manca il gas. Grazie a Dio in Turchia non abbiamo questo problema. Se tutto va bene il nostro Paese diventerà un hub del gas. Con Putin siamo della stessa idea», ha detto Erdogan.

Erdogan, inizialmente rimasto in silenzio, ha comunque mantenuto un profilo basso. Di rientro dall’incontro con Putin ha dichiarato che «non c’è tempo da perdere» e che i governi dei due Paesi hanno già dato ordine di compiere studi tecnici e piani di fattibilità, confermando che i contatti tra russi e turchi sono continui. Per Erdogan l’area migliore è la Tracia turca, regione a nord di Istanbul che confina con la Grecia e con la Bulgaria dove già esistono strutture per lo smistamento del gas che andrebbero riadattate e ampliate per garantire una distribuzione su scala internazionale. Dopo le esplosioni che hanno colpito le infrastrutture russe del gasdotto Nord Stream, il presidente russo, che ha accusato l’Ucraina di un atto di terrorismo, ha lanciato un po' a sorpresa una settimana fa la proposta di aumentare l’export di gas attraverso il gasdotto Turk Stream, inaugurato nel 2020 e che consente il passaggio di gas attraverso il Mar Nero.