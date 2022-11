G20, bilaterale di un'ora tra Meloni e Biden. Poi il premier vede Erdogan

15 novembre 2022 a

a

a

È durato quasi dopo un’ora il bilaterale tra il presidente statunitense Joe Biden e il premier italiano Giorgia Meloni, a margine dei lavori del G20 a Bali. E' il primo faccia a faccia tra i due, occasione per iniziare a costruire un rapporto ma anche per affrontare i dossier internazionali più importanti, a partire dalla guerra in Ucraina. Dopo aver incontrato Biden, Meloni ha avuto un faccia a faccia con il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.