Polonia, gli Usa cambiano versione: missile partito dall'Ucraina

16 novembre 2022 a

a

a

Da valutazioni preliminari risulta che il missile che ha colpito la Polonia è stato lanciato dalle forze ucraine contro un missile russo in arrivo nell’ambito del lancio di colpi russi di martedì contro le infrastrutture elettriche ucraine. È quanto riferiscono tre funzionari Usa coperti dall’anonimato. Questa valutazione e le dichiarazioni del presidente Usa Joe Biden, che parlando al vertice del G20 in Indonesia ha dichiarato che è «improbabile» che il missile che ha colpito la Polonia sia stato lanciato dal territorio russo, contraddicono le informazioni fornite in un primo tempo martedì da un alto funzionario dell’intelligence statunitense, che aveva parlato ad AP di missili russi, scatenando un’immediata reazione globale sul rischio di terza guerra mondiale.

"Sapevano che erano missili ucraini", il Cremlino accusa i polacchi. Scontro sulle prove

Nel frattempo l’Ucraina porta avanti la propria versione e chiede «accesso immediato per i propri rappresentanti della Difesa e della Guardia di frontiera» al luogo dell’esplosione. Oleksiy Danilov, segretario del Consiglio nazionale per la sicurezza ucraino, ha spiegato che l’Ucraina è pronta a «consegnare le prove della pista russa» riguardo al missile caduto e ha poi aggiunto: «Ci aspettiamo informazioni dai nostri partner, sulla base delle quali si è giunti alla conclusione che si tratta di un missile della difesa aerea Ucraina».