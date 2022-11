Gli eco-vandali dei quadri colpiscono ancora: liquido nero su Klimt a Vienna

15 novembre 2022 a

Gli pseudo-attivisti per il clima hanno colpito ancora. Stavolta hanno lanciato del liquido nero sul quadro Morte e Vita, uno dei capolavori del pittore austriaco Gustav Klimt esposto al Leopold Museum di Vienna. Il gesto è stato rivendicato dal gruppo Ultima Generazione in un post su Twitter in cui si sottolinea che Wi nuovi pozzi di petrolio e gas sono una condanna a morte per l’umanità". Che colpa ne abbia l'opera di Klimt non è dato saperlo. Come non è dato sapere che colpa abbiano gli altri dipinti insozzati nei vari musei d'Europa.

Video su questo argomento Ambientalisti imbrattano "Il Seminatore" di Van Gogh a Roma TMNews

Nel post c’è anche il video che mostra un attivista lanciare il liquido nero contro il quadro e poi venire fermato da uno dei custodi. I responsabili del museo sono al lavoro per stabilire se Morte e Vita, protetto da un vetro, sia stato danneggiato. Oggi l’ingresso al Leopold era gratuito nell’ambito di una giornata sponsorizzata dalla compagnia petrolifera austriaca Omv. L’episodio è solo l’ultimo di una serie che ha visto eco-attivisti imbrattare prestigiose opere d’arte nelle principali capitali europee, tra cui Roma.