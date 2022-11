Allarme di Bassetti: trio infernale di virus, vaccinatevi o farà danni

10 novembre 2022 a

Un "trio infernale" di virus. Matteo Bassetti all'inizio della stagione influenzale mette tutti guardia su una concomitanza di eventi che rischia di creare problemi soprattutto ai più fragili. "Ci sarà una triplice epidemia, un 'trio infernale': influenza, Covid e virus respiratorio sinciziale", dice il direttore della Clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova.

"I primi casi di influenza sono arrivati, anche pesanti. Credo che continueranno a crescere e quest'anno" la stagione influenzale "sarà sicuramente più incisiva di quanto abbiamo visto nel passato", spiega Bassetti all'Adnkronos Salute. Il motivo è che lo scorso anno le mascherine avevano limitato l'impatto dell'influenza. "Facciamo attenzione e il mio consiglio è di vaccinarsi. Come hanno detto i colleghi americani ci sarà una triplice epidemia, io invece la definisco 'trio infernale'" ovvero l'influenza, Sars-CoV-2 e il Rsv, "che temo farà danni. Tutto questo ci dice che il Covid è diventano meno importante e torniamo alla normalità pre-pandemia". Si parla infatti di triplendemia, la convergenza di questi tre virus nello stesso periodo.

"Io posso condividere con il sottosegretario alla Salute che oggi non è necessario proporre la quarta dose a chi ne ha fatte tre o ha fatto la malattia e ha meno di 65 anni e non ha nessuna comorbidità, ma dire che non ha senso è troppo ed è una visione tranchant. La dose di richiamo la devono fare gli anziani e i fragili, tutti gli altri decideranno se farla o meno", aggiunge Bassetti commentando le dichiarazioni del sottosegretario Marcello Gemmato che aveva sostenuto che la "quarta dose a chi non è a rischio non ha senso".