Corea del nord, Kim cambia bersaglio: raffica di missili, così provoca la Cina

05 novembre 2022 a

a

a

La Corea del Nord ha lanciato 4 missili a corto raggio in mare. Lo rende noto l’esercito sudcoreano, precisando che i missili hanno volato per quasi 130 chilometri verso il mare occidentale del Nord. Questa settimana la Corea del Nord ha lanciato dozzine di missili in mare, incluso un missile balistico intercontinentale che ha attivato l’allerta per l’evacuazione nel nord del Giappone e ha fatto volare aerei da guerra all’interno del suo territorio. Pyongyang ha definito le azioni militari "una risposta appropriata all’esercitazione aerea combinata Usa-Corea del Sud" indicata come "un’esibizione dell’isteria del confronto militare" statunitense.

Arma atomica? La Corea del Nord testa un missile non identificato

Osservatori fanno notare come questo lancio di missili sia in direzione del mar Giallo, a est quindi del paese e non a ovest, verso il mare del Giappone dove si erano concentrate le esercitazioni militari di Pyongyang. Insomma, questa volta Kin Jong-un potrebbe infastidire oltre che la Corea del Sud, non Tokyo ma la Cina.

"Misure più potenti se continuano le provocazioni". Kim Jong-un minaccia gli Usa

"La Nord Corea ha lanciato un numero senza precedenti di missili balistici nel 2022, più del doppio del totale dell'anno precedente. Si tratta di palesi violazioni di molteplici risoluzioni del Consiglio di Sicurezza. I lanci rappresentano una minaccia non solo per la regione, ma anche per la pace e la sicurezza internazionali dell'intera comunità internazionale", ha detto l'ambasciatrice Linda Thomas-Greenfield, rappresentante permanente per gli Stati Uniti d'America all'Onu in una dichiarazione congiunta con altri 11 Paesi.