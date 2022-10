Corea del Nord, testato un missile balistico non identificato: tensione senza fine

28 ottobre 2022 a

a

a

Non accenna a placarsi la situazione di tensione in Corea. La Corea del Nord ha lanciato un missile balistico non meglio identificato verso la costa est: la notizia dell’ennesimo razzo sparato dal regime di Kim è stata resa noto dai funzionari di Seoul. Il capo di Stato congiunto della Corea del Sud ha fatto sapere in una dichiarazione che il missile è volato verso le acque orientali della Corea del Nord, ma non ha fornito ulteriori dettagli, inclusa la distanza dell'arma.

Kim spara missili nella zona neutrale: "Pronti alla guerra nucleare"

Il lancio, l'ultimo di una serie di test sulle armi da parte di Pyongyang nelle ultime settimane, è avvenuto l'ultimo giorno delle esercitazioni sul campo annuali di 12 giorni di "Hoguk" della Corea del Sud, che quest'anno hanno coinvolto anche un numero imprecisato di truppe statunitensi, con l’obiettivo di affinare le capacità di difesa del Paese contro le minacce del Nord: Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud sospettano che Kim si stia preparando ad effettuare un test nucleare e sia pronto ad utilizzare armi atomiche.