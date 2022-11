Federal Reserve, Jerome Powell: l'economia Usa ha rallentato la crescita

02 novembre 2022 a

Jerome Powell, presidente della Federal Reserve, ha annunciato che la Fed alzerà dello 0.75% i tassi di interesse, provocando incertezza sui mercati finanziari. «L’economia statunitense ha rallentato in modo significativo dalla rapida crescita dello scorso anno». Lo ha affermato in conferenza stampa Jerome Powell, presidente della Federal Reserve, aggiungendo che i dati recenti «indicano una crescita moderata per questo trimestre».

Tutto come previsto alla riunione della Fed. Con una decisione unanime i tassi sono stati aumentati dello 0,75 per la quarta volta consecutiva portandoli nella forbice fra 3,75% e 4%. Mai così in alto dal 2008 Wall Street, che aveva sonnecchiato fino all’annuncio, ha dato un colpo d’acceleratore prima di tornare indietro sentendo le parole molto aggressive del Presidente Powell. Nel comunicato ufficiale, i componenti del direttivo spiegano che terranno conto degli effetti della politica restrittiva sull’economia per i futuri rialzi. L’annuncio è stato interpretato come un segnale che la Fed rallenterà il passo, come auspicato e previsto dagli esperti. La comunicazione è stata accolta senza proteste dalla Casa Bianca. «L’aumento dei tassi sui mutui ipotecari sta facendo rallentare la domanda nel mercato immobiliare, contribuendo a ridurre il rialzo dei prezzi delle abitazioni: tutto questo fa parte della nostra transizione verso una crescita sostenibile nel lungo periodo», ha dichiarato il portavoce dell’amministrazione Biden.