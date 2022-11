Covid zero, migliaia rinchiusi per giorni nel resort Disney di Shanghai per 10 casi

01 novembre 2022 a

Rinchiusi nel mondo fatato. La politica di tolleranza zero verso il Covid, in Cina, si abbatte su Shanghai Disney Resort, che ha annunciato la chiusura improvvisa e ha effettuato tamponi su tutti i visitatori all’interno del parco a tema. La decisione è scattata lunedì 31 ottobre a mezzogiorno ora locale e ha colto di sorpresa i visitatori, che hanno dovuto attendere l’arrivo del personale sanitario.

Oltre al test su tutti i visitatori, anche chi è stato a Shanghai Disney Resort da giovedì scorso dovrà fornire tre test negativi al Covid-19 per tre giorni, riferisce una nota delle autorità locali, che hanno inviato una squadra di personale sanitario all’interno del resort per effettuare i tamponi e "attualmente il lavoro di campionamento dei turisti è stato completato".

Nonostante la chiusura, le attrazioni del parco hanno continuato a funzionare per i visitatori rimasti bloccati all’interno.

Shanghai ha registrato oggi dieci casi di contagio asintomatici, e quella odierna non è la prima chiusura inaspettata del parco, dove già a novembre scorso 33 mila persone erano rimaste rinchiuse all’interno della struttura e testate per il Covid-19, risultando tutte negative al virus.

Quando è stato comunicato che per lasciare il parco divertimenti sarebbe stato necessario mostrare il referto di un test negativo è cominciata la fuga verso le uscite, ma le persone che hanno abbandonato le attrazioni e i negozi per scappare hanno trovato tutte le uscite bloccate. La strategia Covid zero di Pechino colpisce ancora. A fare scattare il lockdwon del DIsney Ressort di Shanghai sarebbero stati 10 contagi.